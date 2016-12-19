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СМИ: 350 человек эвакуировались из восточного Алеппо

Понедельник, 19 декабря 2016, 00:21

Около 350 человек смогли эвакуироваться из восточного Алеппо в воскресенье вечером.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на медицинского работника.

По его словам, люди прибыли из осажденного Алеппо на пяти автобусах в город Хан аль-Ассал. Это западный пригород Алеппо, расположенный от него примерно в 12 км.

Агентство Reuters cообщило, что поздно вечером в воскресенье началась эвакуация повстанцев и их семей.  

По данным ООН, около 50 тысяч человек остаются в сирийском Алеппо.

Темы: Сирия
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