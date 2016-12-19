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АТО: Через обстріли бойовиків Світлодарськ без світла, снаряди розірвалися біля школи

Понеділок, 19 грудня 2016, 06:32

За минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по українських позиціях, переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

У штабі також повідомили нові подробиці бойового зіткнення в районі Світлодарської дуги.

Вранці 18 грудня районі Світлодарської дуги бойовики почали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії.

"Українською стороною Спільного центру контролю та координації припинення вогню негайно було зроблено запит на введення режиму "тиші". Утім противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів ЗСУ в районі населеного пункту Луганське з метою вибити передові підрозділи сил АТО із займаних позицій і змінити лінію зіткнення сторін", - йдеться в заяві.

Відзначається, що в результаті загинули не менше 25 бойовиків, ще близько 30 отримали поранення. Також терористи кинули своє військове спорядження російського виробництва, коли відступали.

У штабі повідомили, що 18 грудня бойовики неодноразово відкривали вогонь по силам АТО на Світлодарській дузі і прилеглим населеним пунктам з 122-міліметрової артилерії і 120-міліметрових мінометів.

"В наслідок обстрілів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та лінії електропередач. Місто Світлодарськ та навколишні села залишилися без світла. Пізно ввечері три артилерійські снаряди розірвалися поблизу школи в Луганському", - йдеться в повідомленні.

Також на Донецькому напрямку з 122-міліметрової артилерії і 120-міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Луганське і Авдіївку.

На Маріупольському напрямку з 122-міліметрової артилерії було обстріляно Широкино. З мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Талаківку, Водяне, Гнутове і Широкине. Зі стрілецької зброї - Павлопіль. По Мар'їнці вогонь вів снайпер. По Широкиному - танк.

На Луганському напрямку в районі Троїцького терористи обстріляли українські позиції з мінометів. Новоолександрівка потрапила під вогонь гранатометів і великокаліберних кулеметів. Сизе, Жовте і Станицю Луганську обстріляли зі стрілецької зброї.

Теми: АТО
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