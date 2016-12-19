АТО: Из-за обстрелов боевиков Светлодарск без света, снаряды разорвались возле школы

За прошедшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по украинским позициям, преимущественно на Мариупольском и Донецком направлениях.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

В штабе также сообщили новые подробности боестолкновения в районе Светлодарской дуги.

Утром 18 декабря районе Светлодарской дуги боевики начали артиллерийскую подготовку с применением минометов и ствольной артиллерии.

"Украинской стороной Общего центра контроля и координации прекращения огня немедленно был сделан запрос на введение режима "тишины". Однако противник значительными силами попытался осуществить обходной маневр опорных пунктов ВСУ в районе населенного пункта Луганское с целью выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций и изменить линию соприкосновения сторон", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате погибли не менее 25 боевиков, еще около 30 получили ранения. Также террористы бросили свое военное снаряжение российского производства, когда отступали.

В штабе сообщили, что 18 декабря боевики неоднократно открывали огонь по силам АТО на Светлодарской дуге и близлежащим населенным пунктам из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов.

"В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и линии электропередач. Город Светлодарск и окружающие села остались без света. Поздно вечером три артиллерийских снаряда разорвались возле школы в Луганском", - говорится в сообщении.

Также на Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов боевики обстреливали Луганское и Авдеевку.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии было обстреляно Широкино. Из минометов различных калибров боевики обстреляли Талаковку, Водяное, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия - Павлополь. По Марьинке огонь вел снайпер. По Широкино - танк.

На Луганском направлении в районе Троицкого террористы обстреляли украинские позиции из минометов. Новоалександровка попала под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Сизое, Желтое и Станицу Луганскую обстреляли из стрелкового оружия.