Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: росіяни поширювали в Україні спецзасоби для прослуховування

Понеділок, 19 грудня 2016, 12:39

СБУ виявила на Одещині розгалужену мережу продажу спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації – GPS-трекерів з вбудованими надчутливими мікрофонами.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Пристрої були виготовлені російським підприємством, що тісно співпрацює з ФСБ, на замовлення української структури – одного з провідних учасників вітчизняного ринку з продажу GPS-трекерів. При цьому росіяни за допомогою конструктивних особливостей та спеціального програмного забезпечення мали можливість активувати мікрофони трекерів та негласно прослуховувати розмови", – сказано у повідомленні.

В СБУ додали, що українське підприємство приховувало від клієнтів додаткові можливості пристроїв з негласного прослуховування і продавали їх на території України через розгалужену мережу магазинів з реалізації портативної електроніки.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

"Під час обшуків у Дніпрі та Одесі співробітники СБУ вилучили велику кількість GPS-трекерів з вмонтованими мікрофонами, приладів блокування радіосигналів (глушилки), готівку, отриману від реалізації СТЗ, документальні матеріали та комп’ютерну техніку з даними щодо замовлення та реалізації пристроїв", – додали у відомстві.

СБУ повідомила, що директора української фірми затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України.

"Триває слідство. Встановлюються інші причетні до протиправної діяльності та дійсні мотиви розповсюдження в Україні "шпигунської" техніки з країни-агресора", – додали у СБУ.

Українська правда

Теми: СБУРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
СБУ
Зраднику, який шпигував за ЗСУ на Кіровоградщині, обіцяли роботу в ФСБ РФ
Зрадники Феміди: хто з українських суддів перейшов на бік ворога
Президента академії аграрних наук підозрюють у розтраті 150 тис. га землі — пройшли обшуки
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: