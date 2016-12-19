СБУ: россияне распространяли в Украине спецсредства для прослушки

СБУ выявила в Одесской области разветвленную сеть продажи специальных технических средств негласного получения информации – GPS-трекеров со встроенными сверхчувствительными микрофонами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Устройства были изготовлены российским предприятием, тесно сотрудничает с ФСБ, по заказу украинской структуры – одного из ведущих участников отечественного рынка по продаже GPS-трекеров. При этом россияне с помощью конструктивных особенностей и специального программного обеспечения имели возможность активировать микрофоны трекеров и негласно прослушивать разговоры", – сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что украинское предприятие скрывало от клиентов дополнительные возможности устройств негласного прослушивания и продавали их на территории Украины через разветвленную сеть магазинов по реализации портативной электроники.

Фото: СБУ

"Во время обысков в Днепре и Одессе сотрудники СБУ изъяли большое количество GPS-трекеров с вмонтированными микрофонами, приборов блокировки радиосигналов (глушилки), наличность, полученную от реализации СТС, документальные материалы и компьютерную технику с данными по заказу и реализации устройств", – добавили в ведомстве.

СБУ сообщила, что директор украинской фирмы задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

"Продолжается следствие. Устанавливаются другие причастные к противоправной деятельности и действительные мотивы распространения в Украине "шпионской" техники из страны-агрессора", – добавили в СБУ.

Украинская правда