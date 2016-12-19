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Луценко прогнозує, що держбюджет приймуть у ніч на п'ятницю

Понеділок, 19 грудня 2016, 13:19

Народний депутат від фракції БПП Ірина Луценко вважає, що народні депутати ухвалять державний бюджет на 2017 рік у ніч з 22 на 23 грудня.

Таку думку вона висловила у понеділок у розмові з журналістами після засідання Погоджувальної ради, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, що підтримку бюджету-2017 нададуть фракції "Народного фронту", БПП, думаю, що "Самопоміч" також підтримає, і ще ряд депутатських груп. Я думаю, що ми завершимо розгляд бюджету на ніч з четверга на п'ятницю цього тижня", – зазначила Луценко.

На її думку, бюджетний процес не затягнеться до самого кінця року, як то траплялося з ухваленням бюджету, оскільки практично всі фракції налаштовані на продуктивну роботу.

"Не думаю, що він (бюджетний процес. - ред.) затягнеться до кінця 2016 року. Всі налаштовані на ухвалення бюджету і на нормальну роботу у 2017 році", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чому саме вночі прогнозується ухвалення держбюджету, депутат пояснила, що це, передусім, пов'язано з великою кількістю бюджетних законопроектів, які необхідно прийняти перед ухваленням основного фінансового документа.

"Всі фракції і групи озвучили на сьогодні дуже багато законів, які потрібно прийняти цього тижня для ухвалення бюджету. Це і законопроекти, пов'язані із подальшим розвитком судової реформи, і законопроекти про автономізацію закладів охорони здоров'я, і низка інших законопроектів", – каже Луценко.

"Саме велика кількість документів, які треба ухвалити цього тижня, дає мені сміливість говорити про ніч четверга як імовірний час прийняття бюджету", – пояснила вона.

Як повідомлялося, 19 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що має намір запропонувати парламенту працювати 20 і 22 грудня до вичерпання порядку денного.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радабюджет
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