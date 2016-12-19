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Бойовики поновили обстріли на Світлодарській дузі. Гатять біля Маріуполя

Понеділок, 19 грудня 2016, 14:57

Бойовики від самого ранку поновили обстріли позицій ЗСУ на Світлодарській дузі.

Про це "Українській правді" повідомив речник прес-центру АТО Леонід Матюхін.

"Ще зранку бойовики розпочали обстріли з мінометів, потім стали застосовувати більший калбір – 120 мм міномети і протягом усього дня тривають обстріли", - сказав Матюхін.

Він також додав, що не менш гаряче і в районі Широкиного на Маріупольському напрямку.

За його словами, бойовики обстрілюють його з мінометів, стрілецької зброї і кілька разів вже використали БМП. Крім того, бойовики били по Талаківці зі 120 мінометів.

Загалом, за словами Матюхіна, станом на 15:50, бойовики вже здійснили 20 обстрілів.

Як відомо, минулої доби бойовики атакували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі. Метою їх дій було просування в бік н. п. Луганське Донецької області і захоплення стратегічно важливих об'єктів.

Вони вели вогонь з населених пунктів, що не надавало можливості адекватного реагування у відповідь, з метою недопущення втрат серед мирного населення.

Всього було здійснено три вогневих нальоти, які тривали 6 та 3 години відповідно.

В результаті атак бойовиків у неділю загинули 5 бійців, 16 військових отримали ушкодження.

Оксана Коваленко, УП

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