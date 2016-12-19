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Боевики с утра обстреливают Светлодарскую дугу. Бьют рядом с Мариуполем

Понедельник, 19 декабря 2016, 14:57

Боевики с самого утра возобновили обстрелы позиций ВСУ на Светлодарской дуге.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра АТО Леонид Матюхин.

"Еще утром боевики начали обстрелы из минометов, затем стали применять больший калбир - 120 мм минометы и в течение всего дня продолжаются обстрелы", - сказал Матюхин.

Он также добавил, что не менее горячо и в районе Широкино на Мариупольском направлении.

По его словам, боевики обстреливают его из минометов, стрелкового оружия и несколько раз уже использовали БМП. Кроме того, боевики били по Талаковке из 120 минометов.

В целом, по словам Матюхина, по состоянию на 15:50, боевики уже осуществили 20 обстрелов.

Оксана Коваленко, УП

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