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Бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

Понеділок, 19 грудня 2016, 17:25

Протягом 19 листопада проросійські бойовики здійснили 30 обстрілів позицій ЗСУ. 

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

"19 грудня бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Найбільше, як зазвичай, на Маріупольському напрямку. Зі 122 міліметрової артилерії – Водяне. З мінометів 120 та 82 міліметри окупанти неодноразово обстрілювали наші позиції в районі Широкиного, Новотроїцького та Талаківки", - сказано у повідомленні.

Вказується, що біля Широкиного тричі фіксувалися обстріли з БМП, а поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї.

"В районі Луганського та Авдіївки, що на Донецькому напрямку, бойовики вели вогонь з мінометів різних калібрів. Біля Зайцевого – з гранатометів. На Луганському напрямку з гранатометів вели вогонь по Новоолександрівці, Лобачовому та Станиці Луганській. З стрілецької зброї – по Новоолександрівці", - повідомили в прес-центрі.

Як відомо, у понеділок після обіду бойовики від самого ранку поновили обстріли позицій ЗСУ на Світлодарській дузі.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
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