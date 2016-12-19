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Бойовики заблокували вивезення вбитих українських військових — волонтери

Понеділок, 19 грудня 2016, 17:27

Регулярні експедиції гуманітарної місії "Чорний Тюльпан" на непідконтрольні українській владі території Донбасу заблоковано близько року.

Про це сказав глава пошукового сектору гуманітарної місії "Чорний Тюльпан" Ярослав Жилкін на прес-конференції.

"Невеликі, скромні результати за 2016 рік - це саме наслідок того, що наприкінці 2015 року сталися деякі зміни, і регулярні, як раніше, пошукові виїзди на ту територію (ОРДЛО- ред.) припинилися. Якщо виїзди були, то це поодинокі випадки", - сказав Жилкін.

Він так само пояснив, що йому не відомо, з якої причини виїзд гуманітарної місії на ці території дотепер не розблоковано.

"На сьогодні ситуація не покращилася, на жаль, місця вимагають досліджень, але регулярний доступ на ті території не забезпечений. З якої причини? Мені складно сказати, мені здається, що це вже в політичній площині", - додав Жилкін.

За його словами, пошукові групи цього року виявили на Донбасі 106 тіл загиблих в результаті конфлікту і бойових дій.

"У 2016 році ми "відпрацювали" 106 тіл. 30 тіл ми знайшли на прифронтовій території, 24 тіла ми знайшли на місцях боїв, які, як правило, проходили в 2014 році. 45 тіл було доправлено додому для належного поховання", - сказав Жилкін.

За його словами, за рік членами місії було обстежено 60 населених пунктів по обидві сторони лінії розмежування. Були проведені виїзди у великі райони Донецька, у великі міста Бахмут (колишній Артемівськ - прим. ред.), Красноармійськ, Сніжне, Вуглегірськ, Курахове в Донецькій області і близько десяти населених пунктів у Луганській області - в місті Сіверськодонецьк, селах Нижній Нагольчик, Раївка, Дякове.

Укрінформ

Теми: АТО
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