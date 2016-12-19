Регулярные экспедиции гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" на неподконтрольные украинской власти территории Донбасса заблокированы около года.

Об этом сказал глава поискового сектора гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" Ярослав Жилкин на пресс-конференции.

"Небольшие, скромные результаты за 2016 год - это именно следствие того, что в конце 2015 года произошли некоторые изменения, и регулярные, как раньше, поисковые выезды на ту территорию (ОРДЛО - ред.) прекратились. Если выезды были, то это единичные случаи", - сказал Жилкин.

Он так же объяснил, что ему неизвестно, по какой причине выезд гуманитарной миссии на эти территории до сих пор не разблокирован.

"На сегодня ситуация не улучшилась, к сожалению места требуют исследований, но регулярный доступ на те территории не обеспечен. По какой причине? Мне сложно сказать, мне кажется, что это уже в политической плоскости", - добавил Жилкин.

По его словам, поисковые группы в этом году обнаружили на Донбассе 106 тел погибших в результате конфликта и боевых действий.

"В 2016 году мы "отработали" 106 тел. 30 тел мы нашли на прифронтовой территории, 24 тела мы нашли на местах боев, которые, как правило, проходили в 2014 году. 45 тел были доставлены домой для надлежащего захоронения", - сказал Жилкин .

По его словам, за год членами миссии было обследовано 60 населенных пунктов по обе стороны линии разграничения.

Были проведены выезды в крупные районы Донецка, в крупные города Бахмут (бывший Артемовск - прим. ред.), Красноармейск, Снежное, Углегорск, Курахово в Донецкой области и около десяти населенных пунктов в Луганской области - в городе Северодонецк, селах Нижний Нагольчик, Раевка, Дьяково.

Укрінформ