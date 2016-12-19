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Колишнього голову Вищого госпсуду оголосили у розшук

Понеділок, 19 грудня 2016, 18:54

Генпрокуратура оголосила в розшук підозрюваного в незаконному розподілі справ колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Про це "Українським новинам" сказав начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Оголосили його (Татькова) у розшук", - повідомив він.

Горбатюк також зазначив, що прокуратура звернулася в суд із проханням надати дозвіл на затримання й арешт екс-голови Вищого госпсуду.

Як відомо, 18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозру Татькову й судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

При цьому захист Татькова повідомив, що екс-голова Вищого госпсуду виїхав на лікування за кордон.

29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, тому що він підпадає під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

 

Теми: Генпрокуратурасуд
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