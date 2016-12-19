Російським туристам в Туреччині радять не виходити з готелів

Російським туристам в Туреччині не радять без необхідності залишати місця проживання.

Про це повідомляється на сайті Ростуризму.

Така заява відомства пов'язана із вбивством посла Росії в Туреччині.

"Ростуризм просить російських туристів, які перебувають на території Туреччини, проявляти обережність, уникати місць масового скупчення людей, без необхідності не залишати місць проживання", - сказано в повідомленні.

Як відомо, увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.