Депутат вдарив односельчанина, бо той знімав на відео громадські збори

Депутат сільради вдарив чоловіка за те, що той знімав на телефон збори жителів багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області.

Згідно з інформацією, під час зборів жителів багатоквартирного будинку одного з сіл Теребовлянського району з питань дотримання правил екологічних норм та правил під час водовідведення, депутат спробував завадити своєму односельцю знімати відео на мобільний телефон.

"Висловлюючи вимогу щодо припинення відеозапису зборів на відеокамеру телефону, він наніс місцевому мешканцю удар рукою в ділянку лівої ключиці та ще два удари в ділянку лівого передпліччя та лівого плеча, завдавши при цьому потерпілому фізичного болю", - зазначили у прокуратурі.

Депутату повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.126 КК (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень).

Українська правда