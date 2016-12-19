Депутат ударил односельчанина за видеосъемку общественного собрания

Депутат сельсовета ударил мужчину за то, что тот снимал на телефон собрание жителей многоквартирного дома.

Об этом сообщает прокуратура Тернопольской области.

Согласно информации, во время собрания жителей многоквартирного дома одного из сел Теребовлянского района по вопросам соблюдения правил экологических норм и правил при водоотведении, депутат попытался помешать своему односельчанину снимать видео на мобильный телефон.

"Выражая требование о прекращении видеозаписи собрания на видеокамеру телефона, он нанес местному жителю удар рукой в область левой ключицы и еще два удара в область левого предплечья и левого плеча, причинив при этом потерпевшему физическую боль", - отметили в прокуратуре.

Депутату сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.126 УК (умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений).

Украинская правда