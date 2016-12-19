Генасамблея ООН проголосувала за українську резолюцію щодо Криму
Генасамблея ООН проголосувала за проект резолюції "Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", підготовлений Україною.
Про це у своєму Твіттері повідомило Постійне представництво України в ООН.
"ОФІЦІЙНО: Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо Криму. За - 70, проти - 26, утримались – 77" - йдеться у повідомленні.
ОФІЦІЙНО: Генеральна Асамблея #ООН ухвалила українську резолюцію щодо #Крим’у. За - 70, проти - 26, утримались - 77. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/5TyGolyPtv— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 19, 2016
"Я закликаю делегації у цій залі використовувати будь-яку наявну можливість порушувати перед Російською Федерацією питання прав людини у Криму та наполягати на повному їх забезпеченні та дотриманні Росією своїх обов’язків згідно з міжнародним правом" - наголосив перед голосуванням заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.
У тексті резолюції Росія визнається державою-окупантом, а Крим - тимчасово окупованою територію. В документі засуджується анексія Криму та репресії проти кримських татар.
Детальніше про прийняту резолюцію – у статті Проти Росії, та не завжди на захист кримчан: чого бракує в резолюції ООН щодо Криму.