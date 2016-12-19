Генасамблея ООН проголосувала за українську резолюцію щодо Криму

Генасамблея ООН проголосувала за проект резолюції "Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", підготовлений Україною.

Про це у своєму Твіттері повідомило Постійне представництво України в ООН.

"ОФІЦІЙНО: Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо Криму. За - 70, проти - 26, утримались – 77" - йдеться у повідомленні.

"Я закликаю делегації у цій залі використовувати будь-яку наявну можливість порушувати перед Російською Федерацією питання прав людини у Криму та наполягати на повному їх забезпеченні та дотриманні Росією своїх обов’язків згідно з міжнародним правом" - наголосив перед голосуванням заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.

У тексті резолюції Росія визнається державою-окупантом, а Крим - тимчасово окупованою територію. В документі засуджується анексія Криму та репресії проти кримських татар.

Детальніше про прийняту резолюцію – у статті Проти Росії, та не завжди на захист кримчан: чого бракує в резолюції ООН щодо Криму.

Європейська правда