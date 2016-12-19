Генассамблея ООН проголосовала за украинскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", подготовленный Украиной.

Об этом в своем Твиттере сообщило Постоянное представительство Украины в ООН.

"ОФИЦИАЛЬНО: Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму. За - 70, против - 26, воздержались – 77", - говорится в сообщении.

"Я призываю делегации в этом зале использовать любую имеющуюся возможность ставить перед Российской Федерацией вопрос прав человека в Крыму и настаивать на полном их обеспечении и соблюдении Россией своих обязанностей в соответствии с международным правом", - отметил перед голосованием заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

В тексте резолюции Россия признается государством-оккупантом, а Крым - временно оккупированной территорией. В документе осуждается аннексия Крыма и репрессии против крымских татар.

Подробнее о принятой резолюции – в статье Против России, но не всегда на защиту крымчан: чего не хватает в резолюции ООН по Крыму.

Европейская правда