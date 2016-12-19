Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генассамблея ООН проголосовала за украинскую резолюцию по Крыму

Понедельник, 19 декабря 2016, 20:21

Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", подготовленный Украиной.

Об этом в своем Твиттере сообщило Постоянное представительство Украины в ООН.

"ОФИЦИАЛЬНО: Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму. За - 70, против - 26, воздержались – 77", - говорится в сообщении.

"Я призываю делегации в этом зале использовать любую имеющуюся возможность ставить перед Российской Федерацией вопрос прав человека в Крыму и настаивать на полном их обеспечении и соблюдении Россией своих обязанностей в соответствии с международным правом", - отметил перед голосованием заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

В тексте резолюции Россия признается государством-оккупантом, а Крым - временно оккупированной территорией. В документе осуждается аннексия Крыма и репрессии против крымских татар.

Подробнее о принятой резолюции – в статье Против России, но не всегда на защиту крымчан: чего не хватает в резолюции ООН по Крыму.

Европейская правда

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Крым
На Крымском мосту сохраняются пробки
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: