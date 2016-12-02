Навчання на Херсонщині тривають, запуску ракет поки немає – ПС ЗСУ

У п'ятницю в Херсонській області тривають навчання Повітряних сил Збройних сил України, однак запусків ракет поки немає.



Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" начальник прес-служби Повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило.



"Згідно з планом проведення навчань, у нас сьогодні резервний день. запуску ракет немає. Самі навчання почалися ще 28 листопада, підрозділи прийшли (на місце), розгорнулися, почали виконувати завдання", - розповів Юрчило.



"За планом стрільби були вчора. Сьогодні резервний день. Навчання тривають, завдання виконуються. Запуску ракет поки що немає", – додав він.

Як відомо, 26 листопада в Генштабі Збройних сил України повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ППС з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України. Відповідне сповіщення отримали також і міжнародні авіаперевізники.

Росія в ноті до військового аташе в складі посольства України в РФ пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.

До вечора в Міноборони України заявили про успішне завершення першого дня проведених навчань з виконання практичних пусків зенітних керованих ракет і що в п'ятницю вони будуть продовжені в повному обсязі.

За результатами першого дня було успішно здійснено 16 пусків ракет з метою ураження умовних цілей.