Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Навчання на Херсонщині тривають, запуску ракет поки немає – ПС ЗСУ

П'ятниця, 2 грудня 2016, 09:48

У п'ятницю в Херсонській області тривають навчання Повітряних сил Збройних сил України, однак запусків ракет поки немає.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" начальник прес-служби Повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило.

"Згідно з планом проведення навчань, у нас сьогодні резервний день. запуску ракет немає. Самі навчання почалися ще 28 листопада, підрозділи прийшли (на місце), розгорнулися, почали виконувати завдання", - розповів Юрчило.

"За планом стрільби були вчора. Сьогодні резервний день. Навчання тривають, завдання виконуються. Запуску ракет поки що немає", – додав він.

Як відомо, 26 листопада в Генштабі Збройних сил України повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ППС з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України. Відповідне сповіщення отримали також і міжнародні авіаперевізники.

Росія в ноті до військового аташе в складі посольства України в РФ пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.

До вечора в Міноборони України заявили про успішне завершення першого дня проведених навчань з виконання практичних пусків зенітних керованих ракет і що в п'ятницю вони будуть продовжені в повному обсязі.

За результатами першого дня було успішно здійснено 16 пусків ракет з метою ураження умовних цілей.

Теми: арміяКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
армія
Результати перевірки військкоматів мають бути до кінця місяця – Зеленський
Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проводять навчання біля кордонів Польщі
У Білорусь заїхала вже дев’ята колона "Вагнера"
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: