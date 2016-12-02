У Мін’юсті конфлікт: 23-річну Калинчук не пускають на тимчасову посаду

У Міністерстві юстиції склалася конфліктна ситуація навколо департаменту з питань люстрації: заступник міністра Ганна Онищенко заблокувала призначення Анни Калинчук на посаду т.в.о. голови департаменту.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

"Анна Калинчук не виконуватиме обов’язки директора департаменту, оскільки я категорично проти призначення особи, стосовно якої виникла настільки негативна реакція суспільства. Натомість в департаменті працює достатньо професійних спеціалістів, яких можна тимчасово, до закінчення конкурсу, призначити в.о. директора", - пише Онищенко.

"Більше того, дії Тетяни Козаченко по нав'язуванню певної кандидатури, яка має суттєвий негативний резонанс у ЗМІ та суспільстві, сприймаю як тиск і лобіювання незрозумілих для мене інтересів", - додає вона.

За словами Онищенко, з 1 грудня, за новим розподілом обов'язків, департамент люстрації координує Сергій Петухов (обіймає посаду заступника міністра юстиції з питань євроінтеграції — ред.).

Також Онищенко зазначила, що для зайняття вакантної посади директора департаменту з питань люстрації відповідно до чинного законодавства оголошено конкурс, під час якого і буде відібрано найкращу кандидатуру на цю посаду.

У свою чергу Анна Калинчук у коментарі "Українській правді" нагадала, що її призначення т.в.о. було погоджено відкритою процедурою.

"Провели збори всього департаменту, проголосували, мені висловили підтримку найбільша кількість осіб і з цією ініціативою ми звернулись до міністра юстиції Павла Петренка, як до першої особи міністерства. І він, власне, підтримав мою кандидатуру. При чому, саме він оголосив на всю країну про моє тимчасове призначення в.о." - сказала Калинчук.

"У мене не було й нема причин не довіряти міністру, наказ про призначення - це технічна процедура. Ознайомлення з наказом - це юридичний аспект. У ситуації, що склалась, наказ не підписує заступник міністра-керівник апарату Ганна Онищенко, яка невмотивовано ухиляється від своїх повноважень", - додала вона.

За словами Калинчук, наразі міністр Петренко перебуває в Панамі на антикорупційному форумі, тож питання про тимчасового керівника залишається відкритим.

Як відомо, 22 листопада Павло Петренко заявив, що Міністерство юстиції призначило виконувачем обов'язків директора департаменту з питань люстрації Калинчук замість Тетяни Козаченко.

23-річна Анна Калинчук закінчила Національний університет "Острозька академія", працювала в адвокатському об'єднанні "Юридична компанія "Капітал", а потім, за запрошенням Козаченко — в люстраційному департаменті Мін'юсту.

21 листопада Козаченко звільнилася з посади директора люстраційного департаменту Мін'юсту.

Калинчук зазначала, що не збирається висувати свою кандидатуру на конкурс зайняття вакантної посади.

За останній місяць у відкритому медіапросторі розгорілись бурхливі суперечки навколо призначень на відповідальні посади молодих спеціалістів.



Валентина Романенко, УП