Дуда: Роботу журналістів у Сеймі не обмежуватимуть

Лідери правлячої націонал-консервативної партії Польщі "Право і справедливість" (ПіС) не обмежуватимуть доступу журналістів до парламенту країни.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю державному телебаченню, пише DW.com.

"Ми повинні забезпечити доступ громадян до інформації про роботу в парламенті", - заявив Дуда після проведення кризових переговорів із лідерами всіх парламентських партій.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі та журналісти проведуть переговори про доступ до Сейму в понеділок.

Нагадаємо, в ніч на суботу під будівлею Сейму зібралися понад дві тисячі протестувальників, які заблокували виходи з парламенту.

Однак поліція їх відтіснила, і депутати правлячої партії змогли залишити Сейм.

Опозиція, яка в п'ятницю, заблокувала трибуну і президію Сейму, оголосила, що блокування продовжиться, щонайменше до 20 грудня.