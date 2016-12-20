Дуда: Работу журналистов в Сейме не будут ограничивать

Лидеры правящей национал-консервативной партии Польши "Право и справедливость" (ПиС) не будут ограничивать доступ журналистов в парламент страны.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью государственному телевидению, пишет DW.com.

"Мы должны обеспечить доступ граждан к информации о работе в парламенте", - заявил Дуда после проведения кризисных переговоров с лидерами всех парламентских партий.

Ранее сообщалось, что правительство Польши и журналисты проведут переговоры о доступе к Сейма в понедельник.

Напомним, в ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента.

Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли оставить Сейм.

Оппозиция, которая в пятницу, заблокировала трибуну и президиум Сейма, заявила, что блокирование продлится минимум до 20 декабря.