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Дуда: Работу журналистов в Сейме не будут ограничивать

Вторник, 20 декабря 2016, 00:50

Лидеры правящей национал-консервативной партии Польши "Право и справедливость" (ПиС) не будут ограничивать доступ журналистов в парламент страны.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью государственному телевидению, пишет DW.com.

"Мы должны обеспечить доступ граждан к информации о работе в парламенте", - заявил Дуда после проведения кризисных переговоров с лидерами всех парламентских партий.

Ранее сообщалось, что правительство Польши и журналисты проведут переговоры о доступе к Сейма в понедельник.

Напомним, в ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента.

Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли оставить Сейм.

Оппозиция, которая в пятницу, заблокировала трибуну и президиум Сейма, заявила, что блокирование продлится минимум до 20 декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
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