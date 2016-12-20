СМИ: за рулем грузовика в Берлине был беженец

Человек, который мог быть за рулем грузовика, прибыл в Германию в феврале 2016 года как беженец.

Об этом пишет DW.com.

По данным немецкого издания Die Welt, он приехал из Пакистана. Как пишет dpa, установить его личность правоохранителям мешает тот факт, что мужчина неоднократно менял свое имя.

Ранее стало известно, что грузовик, которым совершен наезд, принадлежит польской транспортной компании, но ее владелец, Андрей Журавский, утверждает, что за рулем был не его штатный водитель.

По словам Журавского, водителем машины был его двоюродный брат, уточнил, что он - опытный водитель и не мог такого сделать. Он добавил, что разговаривал с женой водителя грузовика - она сказала, что уже 16 часов не может дозвониться до своего мужа.

Грузовик перевозил стальные конструкции весом 25 тонн. 19 декабря их должны были отдать заказчику, однако клиент перенес встречу на четверг.

Напомним, вечером 19 декабря в берлинском районе Шарлоттенбург грузовик въехал в толпу людей, отдыхавших на рождественской ярмарке. По меньшей мере девять человек погибли, более 50 получили ранения.

Водитель транспортного средства скрылся. Позже появилась информация о его аресте.

Как сообщила The Washington Times, ИГИЛ взяла на себя ответственность за смерти людей на ярмарке в Берлине в результате наезда грузовика.