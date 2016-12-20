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АТО: Під вогонь артилерії потрапили Широкине, Водяне і Луганське

Вівторок, 20 грудня 2016, 06:28

19 грудня в протягом доби зафіксовано 47 обстрілів, бойовики вели вогонь з мінометів, артилерії, озброєння БМП і танків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільше, як зазвичай, - на Маріупольському. Зі 122-міліметрової артилерії тут були обстріляні Широкине та Водяне. Широкине протягом доби потрапляло під вогонь 120 та 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП і танків. Мінометних обстрілів також зазнали позиції ЗСУ в районі Новотроїцького, Мар’їнки і Талаківки.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри було обстріляне Кримське. З гранатометів - Новоолександрівка, Лобачеве, Кримське та Станиця Луганська. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку окупанти зі 122-міліметрової артилерії та 82-міліметрових мінометів обстрілювали Луганське. Під вогонь мінометів різних калібрів також потрапила Авдіївка, а поблизу Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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