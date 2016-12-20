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АТО: Под огонь артиллерии попали Широкино, Водяное и Луганское

Вторник, 20 декабря 2016, 06:28

19 декабря в течение суток зафиксировано 47 обстрелов, боевики вели огонь из минометов, артиллерии, вооружения БМП и танков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Больше всего, как обычно, - на Мариупольском. Из 122-миллиметровой артиллерии здесь были обстреляны Широкино и Водяное. Широкино в течение суток попадало под огонь 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и танков. Минометным обстрелам также подверглись позиции ВСУ в районе Новотроицкого, Марьинки и Талаковки.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра было обстреляно Крымское. Из гранатометов - Новоалександровка, Лобачево, Крымское и Станица Луганская. По Станице Луганской огонь вел снайпер.

На Донецком направлении оккупанты из 122-миллиметровой артиллерии и 82-миллиметровых минометов обстреливали Луганское. Под огонь минометов различных калибров также попала Авдеевка, а вблизи Зайцевого враг вел огонь из гранатометов.

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Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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