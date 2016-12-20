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Гонтарева: Рожкова, яку прослуховували, вела націоналізацію "Приватбанку"

Вівторок, 20 грудня 2016, 08:31
Гонтарева: Рожкова, яку прослуховували, вела націоналізацію Приватбанку

Голова Національного банку Валерія Гонтарева бачить зв'язок між прослуховуванням її заступниці Катерини Рожкової, націоналізацією "Приватбанку" й мітингами під НБУ.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу ICTV, передають "Українські новини".

"Рожкова вела такий великий проект, як націоналізація "Приватбанку". Ви бачили багато інсинуацій про Гонтареву і червоний памфлет (памфлет, що поширював депутат Сергій Тарута про діяльність НБУ), "проплачені" мітинги (під стінами НБУ). Можете зрозуміти, навіщо це робилося", – сказала Гонтарева.

У свою чергу, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова звернулася до Генпрокуратури й Служби безпеки України з проханням перевірити законність її прослуховування.

"Офіційних обвинувачень мені ніхто не висував, вважаю це маніпуляцією й витік інформації розглядаю як тиск на НБУ й спробу дискредитації. Я написала в ГПУ й Службу безпеки заяву про те, хто й на якій підставі прослуховував мій телефон і хто дозволив вільні трактування моїх висловлювань", – заявила Рожкова.

Як відомо, в листопаді у ЗМІ потрапили телефонні розмови Рожкової з менеджментом і акціонерами "Платинум Банку", у якому вона працювала до НБУ головою правління.

Наприкінці жовтня співробітники поліції під час обшуку в домі Рожкової – в рамках розслідування за фактом банкрутства банку "Михайлівський" – вилучили мобільний телефон

Національне антикорупційне бюро вивчає записи можливих телефонних розмов заступниці голови НБУ з акціонерами й менеджментом банків.

Бізнесмен Віктор Поліщук звинувачував Рожкову в тиску на менеджмент банку "Михайлівський" із вимогою продати банк.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГонтареваНБУПриватбанкипрослуховування
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