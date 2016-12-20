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ГПУ відзвітувала про багатомільйонну корупцію в Одесі

Вівторок, 20 грудня 2016, 10:40

Генеральна прокуратура у співпраці з рухом проти політичної корупції "Під контролем" виявила низку корупційних порушень в Одесі.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

Згідно з повідомленням, вже розпочато слідство за декількома напрямками.

Зокрема, було виявлено зловживання службовим становищем чиновниками управління капітального будівництва Одеської міської ради під час ухвалення рішення щодо результатів тендерних торгів з ремонту школи, які пройшли з порушенням закону на суму понад 38 млн грн. Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Крім того, виявлено зловживання службовим становищем посадовими особами управління дорожнього господарства міськради під час укладання договору від 17 травня 2016 на капітальний ремонт тротуару по вул. Карла Лібкнехта на суму понад 3 млн грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого цією ж статтею.

Також зафіксовано зловживання службовим становищем посадовими особами міської ради, які ініціювали прийняття рішення, що має корупційні ознаки: погодження та отримання комунальним підприємством кредиту в розмірі 100 млн грн під заставу нерухомого майна комунального підприємства.

Крім цього, установлено, що депутат Білгород-Дністровської міської ради – голова громадської організації на пленарному засіданні чергової сесії міської ради не повідомив раду про наявність у нього реального конфлікту інтересів та проголосував за прийняття рішення ради, яке прийнято в інтересах громадської організації, про виділення коштів, призначених на забезпечення функціонування очолюваної ним організації в сумі 500 тис. грн.

Стосовно депутата складений протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП.

Українська правда

Теми: ОдесаГенпрокуратуракорупція
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