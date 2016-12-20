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Заступник голови АП придбав квартиру на Печерську за 5 мільйонів

Вівторок, 20 грудня 2016, 10:40
Заступник голови АП придбав квартиру на Печерську за 5 мільйонів

Заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко придбав квартиру у Києві площею 121,3 квадратних метра за 5 091 450 гривень.

Повідомлення про відповідні суттєві зміни внесено на сайті Національної агенції з запобігання корупції.

Квартиру Павленко придбав 15 грудня у громадянина Ігоря Савича Бондаря.

Відповідно до декларації за 2015 рік, з 2007 року Ростислав Павленко володіє земельною ділянкою площею 2000 кв м у сели Шпитьки Київської області, а його дружина Олена – квартирою в Києві площею 43 кв м.

За минулий рік Ростислав Павленко отримав 210 464 гривні зарплати за основним місцем роботи і ще 2 977 гривень – за сумісництвом, а також 3 850 гривень у зв’язку з виконанням депутатських повноважень. Його дружина заробила 21 175 гривень зарплати за основним місцем роботи і ще 613 306 гривень – від підприємництва.

Відповідно до декларації за 2015 рік, готівкою подружжя мало по 90 000 доларів кожен, крім того Олена Павленко мала 109 332 гривні на рахунках у "Приватбанку".

Ростислав Павленко у коментарі "Українській правді" пояснив, що до тих коштів додалися гроші, зароблені у 2016 році: він мав "досить високу зарплату" як держслужбовець, його дружина також мала надійний дохід.

Чиновник уточнив, що придбав квартиру у Печерському районі Києва на "кошти, накопичені за близько 20 років, та отримані вподовж цього року".  

"Українські новини" зазначають, що попередній власник квартири Ігоря Бондар має те ж прізвище, ім'я та по батькові, як і виконувач обов'язків ректора Київського університету культури та мистецтв, а колись – помічник Михайла Поплавського та Олександра Омельченка, коли ті були нардепами.

Однак сам Павленко запевнив агенцію, що не знає цю людину й перетинався з Бондарем винятково в контексті купівлі-продажу. "Швидше за все, це просто однофамілець", – припустив Павленко.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїАдміністрація президента
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