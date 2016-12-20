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Заместитель главы АП купил квартиру на Печерске за 5 миллионов

Вторник, 20 декабря 2016, 10:40
Заместитель главы АП купил квартиру на Печерске за 5 миллионов

Заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко приобрел квартиру в Киеве площадью 121,3 квадратных метра за 5 091 450 гривен.

Сообщение о соответствующих существенных изменениях внесено на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Квартиру Павленко приобрел 15 декабря у гражданина Игоря Савича Бондаря.

Согласно декларации за 2015 год, с 2007 года Ростислав Павленко владеет земельным участком площадью 2000 кв м в сели Шпытьки Киевской области, а его жена Елена – квартирой в Киеве площадью 43 кв м.

За прошлый год Ростислав Павленко получил 210 464 гривны зарплаты на основном месте работы и еще 2 977 гривен – по совместительству, а также 3 850 гривен в связи с выполнением депутатских полномочий. Его жена заработала 21 175 гривен зарплаты по основному месту работы и еще 613 306 гривен – от предпринимательства.

Согласно декларации за 2015 год, наличкой супруги имели по 90 000 долларов каждый, кроме того Елена Павленко имела 109 332 гривны на счетах в "Приватбанке".

Ростислав Павленко в комментарии "Украинской правде" объяснил, что к тем средствам добавились деньги, заработанные в 2016 году: он имел "довольно высокую зарплату" как госслужащий, его жена также имела надежный доход.

Чиновник уточнил, что приобрел квартиру в Печерском районе Киева на "средства, накопленные за около 20 лет, и полученные в течении этого года".  

"Украинские новости" отмечают, что предыдущий собственник квартиры Игоря Бондарь имеет ту же фамилию, имя и отчество, как и исполняющий обязанности ректора Киевского университета культуры и искусств, а когда-то – помощник Михаила Поплавского и Александра Омельченко, когда те были нардепами.

Однако сам Павленко заверил агентство, что не знает этот человека и пересекался с Бондарем исключительно в контексте купли-продажи. "Скорее всего, это просто однофамилец", – предположил Павленко.

Алена Рощенко, УП

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Темы: декларацииАдминистрация президента
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