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У Розенка вирішили видати січневі пенсії до Нового року

Вівторок, 20 грудня 2016, 13:00

Урядовий комітет схвалив проект постанови, згідно з яким, у грудні пенсіонерам виплатять пенсію за січень 2017 року.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Сьогодні на урядовому комітеті схвалили проект постанови, відповідно до якого пенсійні виплати тим, хто, згідно з графіком, має отримати пенсію на початку січня 2017 року, будуть здійснені наприкінці грудня 2016 року, як це відбулося і в минулому році", - написав він.

Згідно з постановою, профінансовано виплати пенсій у грудні пенсіонерам, які одержують пенсії: через установи банків з встановленими датами виплати по 15 січня 2017 року включно, через установи поштового зв’язку з встановленими датами виплати по 10 січня 2017 року включно.

"Виплата пенсій за січень 2017 року цим категоріям громадян проводитиметься після 25 грудня цього року. На ці потреби буде спрямовано 10,4 млрд грн", - написав Розенко.

Він зазначив, що Кабмін розгляне відповідний проект постанови на найближчому засіданні.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівпенсії
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