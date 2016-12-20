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У Розенко решили выдать январские пенсии до Нового года

Вторник, 20 декабря 2016, 13:00

Правительственный комитет одобрил проект постановления, согласно которому, в декабре пенсионерам выплатят пенсию за январь 2017 года.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Сегодня на правительственном комитете одобрили проект постановления, согласно которому пенсионные выплаты тем, кто, согласно графику, должен получить пенсию в начале января 2017 года, будут осуществлены в конце декабря 2016 года, как это произошло и в прошлом году", - написал он.

Согласно постановлению, профинансируют выплаты пенсий в декабре пенсионерам, получающим пенсии: через учреждения банков с установленными датами выплаты по 15 января 2017 включительно, через учреждения почтовой связи с установленными датами выплаты по 10 января 2017 включительно.

"Выплата пенсий за январь 2017 этим категориям граждан будет проводиться после 25 декабря этого года. На эти цели будет направлено 10,4 млрд грн", - написал Розенко.

Он отметил, что Кабмин рассмотрит соответствующий проект постановления на ближайшем заседании.

Украинская правда

Темы: Кабинет министровпенсии
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