Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сім'ї зниклих учасників АТО хочуть групу в рамках Мінська

Вівторок, 20 грудня 2016, 13:16

Сім'ї зниклих безвісти учасників АТО звертаються до української влади і світової спільноти з проханням створити в рамках мінського процесу групу волонтерів для пошуку їх рідних на непідконтрольних Києву територіях Донбасу.

Про це сказала на брифінгу у вівторок мати двох зниклих безвісти бійців батальйону "Айдар" Катерина Хом'як, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо про полонених говорять, то про своїх дітей ми не знаємо нічого... Ми хочемо, щоб на рівні Мінських домовленостей була створена підгрупа з волонтерів, які могли б проводити пошук зниклих безвісти на територіях, непідконтрольних Україні", – сказала Хом'як.

Вона підкреслила: "Можливо, ця група буде складатися з представників Росії, міжнародних організацій, але цю тему треба піднімати".

Хом'як зазначила, що сім'ї зниклих безвісти військових не можуть домогтися надання статусу учасника бойових дій зниклим.

"Вони зайшли в сектор бойових дій, а наказу про вихід не було. І куди ми тепер тільки не зверталися – ніде нам допомогти не можуть", – сказала вона.

У свою чергу, радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт зазначив, що наразі зниклими безвісти в ході АТО на сході України числяться 492 людини.

"За той рік змінився статус 216-ти осіб – це люди, які з 2014 року відносилися до групи безвісти зниклих... Ми будемо йти далі, і продовжувати пошук. Тому що, навіть якщо наші хлопці загинули і лежать в землі, нам необхідно повернути їх останки рідним, щоб вони могли їх поховати по-християнськи", – підкреслив він.

Тандіт нагадав, що з початку проведення АТО, з квітня 214 року, було знайдено або звільнено 3084 українця.

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: