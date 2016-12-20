Сім'ї зниклих учасників АТО хочуть групу в рамках Мінська

Сім'ї зниклих безвісти учасників АТО звертаються до української влади і світової спільноти з проханням створити в рамках мінського процесу групу волонтерів для пошуку їх рідних на непідконтрольних Києву територіях Донбасу.



Про це сказала на брифінгу у вівторок мати двох зниклих безвісти бійців батальйону "Айдар" Катерина Хом'як, передає "Інтерфакс-Україна".



"Якщо про полонених говорять, то про своїх дітей ми не знаємо нічого... Ми хочемо, щоб на рівні Мінських домовленостей була створена підгрупа з волонтерів, які могли б проводити пошук зниклих безвісти на територіях, непідконтрольних Україні", – сказала Хом'як.



Вона підкреслила: "Можливо, ця група буде складатися з представників Росії, міжнародних організацій, але цю тему треба піднімати".



Хом'як зазначила, що сім'ї зниклих безвісти військових не можуть домогтися надання статусу учасника бойових дій зниклим.



"Вони зайшли в сектор бойових дій, а наказу про вихід не було. І куди ми тепер тільки не зверталися – ніде нам допомогти не можуть", – сказала вона.



У свою чергу, радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт зазначив, що наразі зниклими безвісти в ході АТО на сході України числяться 492 людини.



"За той рік змінився статус 216-ти осіб – це люди, які з 2014 року відносилися до групи безвісти зниклих... Ми будемо йти далі, і продовжувати пошук. Тому що, навіть якщо наші хлопці загинули і лежать в землі, нам необхідно повернути їх останки рідним, щоб вони могли їх поховати по-християнськи", – підкреслив він.



Тандіт нагадав, що з початку проведення АТО, з квітня 214 року, було знайдено або звільнено 3084 українця.