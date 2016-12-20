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Семьи пропавших участников АТО хотят группу в рамках Минска

Вторник, 20 декабря 2016, 13:16

Семьи пропавших без вести участников АТО обращаются к украинским властям и мировому сообществу с просьбой создать в рамках минского процесса группу волонтеров для поиска их родных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Об этом сказала на брифинге во вторник мать двоих пропавших без вести бойцов батальона "Айдар" Екатерина Хомяк, передает "Интерфакс-Украина".

"Если о пленных говорят, то о своих детях мы не знаем ничего… Мы хотим, чтобы на уровне Минских договоренностей была создана подгруппа из волонтеров, которые могли бы проводить поиск пропавших без вести на территориях, неподконтрольных Украине", – сказала Хомяк.

Она подчеркнула: "Возможно, эта группа будет состоять из представителей России, международных организаций, но эту тему надо поднимать".

Хомяк отметила, что семьи пропавших без вести военных не могут добиться предоставление статуса участника боевых действий пропавшим.

"Они зашли в сектор боевых действий, а приказа о выходе не было. И куда мы теперь только не обращались – нигде нам помочь не могут", – сказала она.

В свою очередь, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит отметил, что сегодня пропавшими без вести в ходе АТО на востоке Украины числятся 492 человека.

"За тот год поменялся статус 216-ти человек – это люди, которые с 2014 года относились к группе без вести пропавших… Мы будем идти и дальше, и продолжать поиск. Потому, что даже если наши ребята погибли и лежат в земле, нам необходимо вернуть их останки родным, чтобы они могли их похоронить по-христиански", – подчеркнул он.

Тандит напомнил, что с начала проведения АТО, с апреля 214 года, было найдено или освобождено 3084 украинца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
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