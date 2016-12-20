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У Москві знайдений мертвим російський дипломат

Вівторок, 20 грудня 2016, 13:15

19 грудня у Москві загинув головний радник Латиноамериканського департаменту МЗС РФ Петро Полишиков.

Про це повідомляє прес-служба російського МЗС.

"З'ясуванням обставин трагедії зараз займаються російські правоохоронні органи. У попередньому плані мова йде про нещасний випадок, не пов'язаний із службовою діяльністю загиблого", – сказано в повідомленні.

У свою чергу агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело називає загиблого колишнім співробітником МЗС. За даними агентства, тіло було знайдено в квартирі на півдні Москви.

"За його (джерела – ред.) словами, чоловік працював у відомстві давно, а останнім часом був безробітним. Поруч із загиблим поліцейські знайшли травматичний пістолет та набої.

У прес-службі московського главку МВС підтвердили факт виявлення тіла в квартирі на Балаклавському проспекті, не уточнивши подробиць.

Як відомо, в понеділок в столиці Туреччини Анкарі був застрелений посол Росії в цій країні Андрій Карлов. Його вбив 22-річний співробітник турецької поліції під час промови посла на відкритті виставки. Після пострілів він почав кричати, що вбивство є помстою за дії Росії в Сирії.

Українська правда

Теми: РосіяМЗСвбивство
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