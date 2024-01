Стали відомі подробиці про вбивцю посла РФ у Туреччині

Турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ, розстрілявши дипломата РФ Андрія Карлова, вибухнув промовою, з якої випливає, що напад був пов'язаний з російською операцією в Сирії.



Про це пише в середу видання "Медуза".



За даними журналістів, Мевлют Алтинташ народився в 1994 році в провінції Айдин. У 2014-му він закінчив поліцейську школу в Ізмірі і заступив на службу в спецназ в Анкарі – підрозділ, що бере участь в розгоні демонстрацій.



У момент вбивства він був не при виконанні, але, за деякими даними, використав свій жетон, щоб пройти зі зброєю на виставку, де виступав російський посол.



Після вбивства Карлова Алтинташ вигукував гасла на захист Сирії. На суміші арабської та турецької мов він прокричав:



"Аллах акбар! Не забувайте про Алеппо! Не забувайте про Сирію! Тільки смерть мене зупинить. Всі, хто брали участь в насильстві, заплатять за це – один за іншим".

