НАБУ: Обшуки в ЦВК були законними, детективи нічого не вилучали

У Національному антикорупційному бюро наголошують, що обшуки, які провели їхні детективи у приміщенні Центральної виборчої комісії 13 грудня 2016 року, є законними.

Про це повідомляє у вівторок прес-центр НАБУ.

Зазначається, що обшуки було здійснено на підставі ухвали Солом’янського районного суду міста Києва під час досудового розслідування так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Їх проводили відразу після повідомлення про підозру голови ЦВК в аеропорту Бориспіль.

В НАБУ наголошують, що детективи бюро нічого не вилучали.

За процесом спостерігали представники ЦВК, які не зробили письмових зауважень щодо пошкоджень техніки, про що свідчить підписаний ними власноруч протокол за результатами обшуку.

"Відтак звинувачення на адресу детективів бюро у пошкодженні комп’ютерної техніки, а також порушенні законодавства при проведенні обшуків є безпідставними", – заявляють в НАБУ.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія прийняла звернення, де заявила, що Національне антикорупційне бюро провело обшук в ніч на 14 грудня не в кабінеті голови ЦВК Михайла Охендовського та з порушеннями законодавства.

Як уточнили "Українській правді" в ЦВК, мова йшла про кабінет члена комісії Олександра Шелестова. Він, як і Охендовський, був призначений у ЦВК за квотою Партії регіонів.