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НАБУ: Обыски в ЦИК были законными, детективы ничего не изымали

Вторник, 20 декабря 2016, 13:31

В Национальном антикоррупционном бюро отмечают, что обыски, которые провели их детективы в помещении Центральной избирательной комиссии 13 декабря 2016, являются законными.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр НАБУ.

Отмечается, что обыски были осуществлены на основании постановления Соломенского районного суда города Киева во время досудебного расследования так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Их проводили сразу после сообщения о подозрении председателю ЦИК Михаилу Охендовскому в аэропорту Борисполь.

В НАБУ отмечают, что детективы бюро ничего не изымали.

За процессом наблюдали представители ЦИК, которые не сделали письменных замечаний о повреждении техники, о чем свидетельствует подписанный ими собственноручно протокол по результатам обыска.

"Поэтому обвинения в адрес детективов бюро в повреждении компьютерной техники, а также нарушении законодательства при проведении обысков безосновательны", - заявляют в НАБУ.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия приняла обращение, где заявила, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК Михаила Охендовского и
с нарушениями законодательства.

Как уточнили "Украинской правде" в ЦИК, речь шла о кабинете члена комиссии Александра Шелестова. Он, как и Охендовский, был назначен в ЦИК по квоте Партии регионов.

Темы: НАБУЦИК
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