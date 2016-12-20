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ГПУ викликала підозрюваного екс-нардепа на допит

Вівторок, 20 грудня 2016, 14:52

Генеральна прокуратура опублікувала повістки на адресу колишнього народного депутата Олександра Шепелєва.

Повістки опубліковані на сайті ГПУ.

Так в одній із повісток сказано, що Шепелєв викликається на допит до Головної військової прокуратури Генпрокуратури 26 грудня на 9 годину "для участі в проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016000000003900 від 13.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

 
Шепелєва викликають до ГПУ

Ще однією повісткою Шепелєва викликають на допит 28 грудня "для відкриття підозрюваному стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження № 42016000000003900".

Як відомо, колишнього нардепа від БЮТ і Партії регіонів Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

ЗМІ повідомляли, що Шепелєв погодився співпрацювати зі слідством у Росії і дав свідчення щодо низки українських політиків в обмін на своє звільнення зі слідчого ізолятора.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура
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