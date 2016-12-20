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ГПУ вызвала подозреваемого в покушении экс-нардепа на допрос

Вторник, 20 декабря 2016, 14:52

Генеральная прокуратура опубликовала повестки про вызов бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Повестки опубликованы на сайте ГПУ. Так в одной из повесток сказано, что Шепелев вызывается на допрос в Главную военную прокуратуру Генпрокуратуры 26 декабря на 9:00 "для участия в проведении процессуальных действий в уголовном производстве № 42016000000003900 от 13.12.2016 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 УК Украины (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Еще одной повесткой Шепелева вызывают на допрос 28 декабря "для открытия подозреваемому стороной обвинения материалов уголовного производства № 42016000000003900".

 

Как известно, бывшего нардепа от БЮТ и Партии регионов Шепелева обвиняют в ряде тяжких преступлений, в частности в покушении на убийство.

Он бежал в Венгрию, которая впоследствии выдала его Украине. Однако из Украины Шепелев сбежал из-под ареста в больнице вместе с конвоиром в Россию.

СМИ сообщали, что Шепелев согласился сотрудничать со следствием в России и дал показания в отношении ряда украинских политиков в обмен на свое освобождение из следственного изолятора.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура
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