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Рада схвалила "бюджетну ніч" завдяки "кнопкодавам" з партії Ляшка

Вівторок, 20 грудня 2016, 16:58

Депутати Верховної Ради змогли зібрати необхідні голоси за продовження засідання до виконання порядку денного завдяки тому, що депутати від Радикальної партії проголосували за відсутніх колег.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат від "Батьківщини" Олексій Рябчин.

"Коаліції" не вистачало кілька голосів за "бюджетну ніч" – технічне голосування за продовження засідання до виконання порядку денного. Радикали вирішили підсобити, і проголосували картками своїх відсутніх колег", – повідомив він.

За словами Рябчина, були відсутні, але "проголосували 4 депутати від цієї фракції – Андрій Артеменко, який був на презентації нового українського літака, Юрій Чижмарь, який здавав тести на посаду одеського губернатора, а також Віктор Вовк і Василь Амельченко.

"Якщо перевірити, то картки цих чотирьох депутатів-радикалів сьогодні в залі проголосували тільки за цей законопроект", – додав він.

Рябчин закликав керівництво Ради поставити на голосування готовий до другого читання законопроект №1895 про грошове покарання депутатів за кнопкодавство.

Як відомо, у вівторок Рада розглядає держбюджет на 2017 рік у другому читанні.

Теми: кнопкодавствоВерховна РадабюджетЛяшко Олег
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