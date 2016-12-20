Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада одобрила "бюджетную ночь" благодаря "кнопкодавам" из партии Ляшко

Вторник, 20 декабря 2016, 16:58

Депутаты Верховной Рады смогли собрать необходимые голоса за  продление заседания до выполнения повестки дня благодаря тому, что депутаты от Радикальной партии проголосовали за отсутствующих коллег.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин.

"Коалиции" не хватало несколько голосов за "бюджетную ночь" – техническое голосование за продолжение заседания до выполнения повестки дня. Радикалы решили подсобить, и проголосовали карточками своих отсутствующих коллег", – сообщил он.

По словам Рябчина, отсутствовали, но "проголосовали" 4 депутата от этой фракции – Андрей Артеменко, который был на презентации нового украинского самолета, Юрий Чижмарь, который сдавал тесты на должность одесского губернатора, а также Виктор Вовк и Василий Амельченко.

"Если проверить, то карточки этих четыре депутатов-радикалов сегодня в зале проголосовали только за этот законопроект", – добавил он.

Рябчин призвал руководство Рады поставить на голосование готовый ко второму чтению законопроект №1895 о денежном наказании депутатов за кнопкодавство.

Как известно, во вторник Рада рассматривает госбюджет  на 2017 год во втором чтении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: кнопкодавствоВерховная РадабюджетЛяшко Олег
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
кнопкодавство
Как Венедиктова покрывает нардепа-кнопкодава из "Доверия". Год без подозрения
Движения ЧЕСТНО – десять лет. Кто творит необратимые изменения в Украине?
Черный пиар, клонирование и кнопкодавство: как меняется политическая культура в Украине
Последние новости
00:20
Немецкая оппозиция хочет вынести на голосование передачу ракет Taurus Украине
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
Все новости...
Реклама: