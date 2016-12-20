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Бойовики активно били на Маріупольському напрямку – штаб

Вівторок, 20 грудня 2016, 17:52

Упродовж вівторка бойовики здійснили 9 обстрілів позицій ЗСУ. Більшість припала на Маріупольський напрямок.

Про це повідомляє штаб АТО.

"З нуля годин і до 18 бойовики здійснили 9 обстрілів наших позицій. Більшість з них – на Маріупольському напрямку. З мінометів окупанти вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів різних систем – по Талаківці, а по Березовому – з гранатометів та озброєння БМП", - сказано у повідомленні.

При цьому на Луганському напрямку також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Сизе.

"А на Донецькому зі 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, що на Світлодарській дузі", - зазначається у повідомленні.

Раніше Міноборони повідомляло, що у вівторок в першій половині дня підрозділи Збройних сил України дали відсіч незаконним збройним угрупованням під час спроби нападу на українські позиції в районі міста Світлодарськ Бахмутського району Донецької області.

Українська правда

Теми: АТО
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