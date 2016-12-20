Боевики активно били на Мариупольском направлении – штаб

В течение вторника боевики совершили 9 обстрелов позиций ВСУ. Большинство пришлось на Мариупольское направление.

Об этом сообщает штаб АТО.

"С нуля часов и до 18 боевики совершили 9 обстрелов наших позиций. Большинство из них – на Мариупольском направлении. Из минометов оккупанты вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов различных систем по Талаковке, а по Березововому – из гранатометов и вооружения БМП", - сказано в сообщении.

При этом на Луганском направлении также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Сизое.

"А на Донецком с 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, на Светлодарской дуге", - отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что во вторник в первой половине дня подразделения Вооруженных сил Украины дали отпор незаконным вооруженным группировкам во время попытки нападения на украинские позиции в районе города Светлодарск Бахмутского района Донецкой области.

Украинская правда