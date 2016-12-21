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У Києві сталася перестрілка за участю поліції

Середа, 21 грудня 2016, 00:43

У Києві ввечері 20 грудня сталась перестрілка між патрульними і невідомими.

Про це повідомляє патрульна поліція.

"20 грудня, близько 17-ї години, служба 102 отримала виклик про підозрілий автомобіль Honda на вулиці Пріорській. Заявники припустили, що в салоні авто перебувають озброєні люди", - йдеться в повідомленні.

Патрульні, які прибули на місце, почали вимагати в пасажирів і водія Honda надати документи. Однак вони відмовилися, водій натиснув на педаль газу і авто зачепило патрульного.

"Патрульні на службовому Prius кинулися наздоганяти порушників. Під час переслідування почалась перестрілка між охоронцями порядку та втікачами. Інспектори двічі поцілили у колеса Honda, патрульний автомобіль також отримав ушкодження від куль правопорушників", - заявили в поліції.

Через деякий час водій Honda втратив контроль над керуванням і наїхав на перешкоду. Порушники вибігли з авто і зникли в невідомому напрямку.

У салоні їх авто виявили предмети, схожі на зброю.

Зараз поліція шукає зловмисників. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Теми: поліціяКиїв
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