В Киеве произошла перестрелка с участием полиции

В Киеве вечером 20 декабря произошла перестрелка между патрульными и неизвестными.

Об этом сообщает патрульная полиция.

"20 декабря, около 17 часов, служба 102 получила вызов о подозрительном автомобиле Honda на улице Приорской. Заявители предположили, что в салоне авто находятся вооруженные люди", - говорится в сообщении.

Патрульные, прибывшие на место, потребовали у пассажиров и водителя Honda предоставить документы. Однако они отказались, водитель нажал на педаль газа и авто задело патрульного.

"Патрульные на служебном Prius бросились догонять нарушителей. Во время преследования началась перестрелка между стражами порядка и беглецами. Инспекторы дважды попали в колеса Honda, патрульный автомобиль также получил повреждения от пуль правонарушителей", - заявили в полиции.

Через некоторое время водитель Honda потерял контроль над управлением и наехал на препятствие. Нарушители выбежали из авто и скрылись в неизвестном направлении.

В салоне их авто обнаружили предметы, похожие на оружие.

Сейчас полиция ищет злоумышленников. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.