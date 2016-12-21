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У Мексиці на ринку феєрверків стався вибух, 27 загиблих

Середа, 21 грудня 2016, 02:17

У Мексиці на найпопулярнішому ринку феєрверків в штаті Мехіко стався вибух, в результаті чого загинули, щонайменше, 27 осіб, ще 70 отримали поранення.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відзначається, що у деяких постраждалих до 90% опіків тіла.

Через вибух були зруйновані близько 300 кіосків. У цій момент на ринку було близько 2 тисяч осіб.

Поки невідомо, що стало причиною вибуху.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибух
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