У Мексиці на ринку феєрверків стався вибух, 27 загиблих
Середа, 21 грудня 2016, 02:17
У Мексиці на найпопулярнішому ринку феєрверків в штаті Мехіко стався вибух, в результаті чого загинули, щонайменше, 27 осіб, ще 70 отримали поранення.
Про це повідомляє Daily Mail.
Відзначається, що у деяких постраждалих до 90% опіків тіла.
Через вибух були зруйновані близько 300 кіосків. У цій момент на ринку було близько 2 тисяч осіб.
Поки невідомо, що стало причиною вибуху.
At least 27 dead and 70 injured after massive fireworks market explosion in Mexico https://t.co/4OymPX0oWl pic.twitter.com/vfzvUhOEXO— Daily Mail US (@DailyMail) 21 грудня 2016 р.