В Мексике на рынке фейерверков произошел взрыв, 27 погибших

В Мексике на самом популярном рынке фейерверков в штате Мехико произошел взрыв, в результате чего погибли, по меньшей мере, 27 человек, еще 70 получили ранения.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что у некоторых пострадавших до 90% ожогов тела.

Из-за взрыва были разрушены около 300 киосков. В этом момент на рынке находились около 2 тысяч человек.

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва.

