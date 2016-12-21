Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 33 обстріли, бойовики били з БМП і важкої артилерії

Середа, 21 грудня 2016, 05:31

За минулу добу бойовики 33 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з артилерії сепаратисти обстрілювали Лебединське, а з мінометів вели вогонь по Красногорівці, Новотроїцькому, Широкиному, Тарамчуку, Березовому і Лебединському. З гранатометів різних систем бойовики били по Талаківці. По Березовому і Новотроїцькому також стріляли з гранатометів і озброєння БМП.

На Луганському напрямку з мінометів і гранатометів терористи били по Новозванівці, Станиці Луганській і Новоолександрівці. Також з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Сизе. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку з 122-міліметрової артилерії сепаратисти вели вогонь по позиціях сил АТО в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів вони били по Авдіївці та Луганському.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: