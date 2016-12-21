Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 33 обстрела, боевики били из БМП и тяжелой артиллерии

Среда, 21 декабря 2016, 05:31

За прошедшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из артиллерии сепаратисты обстреливали Лебединское, а из минометов вели огонь по Красногоровке, Новотроицкому, Широкино, Тарамчуку, Березовому и Лебединскому. Из гранатометов различных систем боевики били по Талаковке. По Березовому и Новотроицкому также стреляли из гранатометов и вооружения БМП.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов террористы били по Новозвановке, Станице Луганской и Новоалександровке. Также из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Сизое. По Станице Луганской огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии сепаратисты вели огонь по позициям сил АТО в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они били по Авдеевке и Луганскому.

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: