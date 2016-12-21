Учасникам мітингу в підтримку шахраїв не заплатили гроші – ГПУ

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою учасникам організованої групи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами юридичних і фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Генпрокуратура разом з Державною фіскальною службою викрила злочинне угруповання, яке під приводом начебто реалізації металопродукції займалося незаконним заволодінням грошових коштів юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Фактично шахраї створювали фірми-одноденки, брали передоплату за нібито постачання товару, а потім зникали.

За словами першого заступника генпрокурора Дмитра Сторожука, потерпілими визнано понад 50 осіб, яким завдано збитки на суму понад 10 млн грн, накладено арешт на майно та грошові кошти учасників організованої групи на суму 8 млн грн.

Учасників злочинної групи, у тому числі її організаторів, затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм оголошені підозри у шахрайстві, а також за фактами фіктивного підприємництва.

Солом’янським районним судом Києва за клопотанням слідчого, погодженого з процесуальним керівником, обрано організованій групі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас, у ГПУ зазначають, що під час засідання з обрання запобіжних заходів під приміщенням суду відбувся організований мітинг на підтримку затриманих. Люди намагалися чинити перешкоди роботі суду, прокурорів та слідчих. Через що суд переніс розгляд справи на наступний день.

"А вже наступного дня до приміщення суду ті самі представники громадськості прийшли з іншими вимогами, за їх словами, адвокати підозрюваних обіцяли їм заплатити за участь у мітингу, а в результаті гроші не віддали. Ошукані учасники мітингу звернулися до прокуратури зі скаргою на шахрайські дії цих осіб" – розповів Сторожук.

За його словами ошукані учасники мітингу переважно жінки похилого віку, які приїхали до Києва з інших міст України.

"Ці представники громадськості повірили людям, яких правоохоронні органи затримали за те, що вони ошукали декілька десятків бізнесменів. І в результаті самі постраждали від дій шахраїв", – зазначив заступник Луценка.

За його словами, заяви вказаних громадян будуть долучені до справи.