Участникам митинга в пользу мошенников не заплатили деньги – ГПУ

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей участникам организованной группы, которая незаконно завладела денежными средствами юридических и физических лиц-предпринимателей.



Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Генпрокуратура совместно с Государственной фискальной службой разоблачила преступную группировку, которая под предлогом якобы реализации металлопродукции занималась незаконным завладением денежных средств юридических и физических лиц-предпринимателей.



Фактически мошенники создавали фирмы-однодневки, брали предоплату за якобы поставку товара, а затем исчезали.



По словам первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожук, потерпевшими признаны более 50 человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 млн грн, наложен арест на имущество и денежные средства участников организованной группы на сумму 8 млн грн.



Участников преступной группы, в том числе ее организаторов, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, им объявлены подозрения в мошенничестве, а также по фактам фиктивного предпринимательства.



Соломенский районный судом Киева по ходатайству следователя, согласованному с процессуальным руководителем, избран организованной группе мера пресечения в виде содержания под стражей.



В то же время, в ГПУ отмечают, что во время заседания по избранию меры пресечения под зданием суда состоялся организованный митинг в поддержку задержанных. Люди пытались препятствовать работе суда, прокуроров и следователей. По этой причине суд перенес рассмотрение дела.



"А уже на следующий день в помещение суда те же представители общественности пришли с другими требованиями, по их словам, адвокаты подозреваемых обещали им заплатить за участие в митинге, а в результате деньги не отдали. Обманутые участники митинга обратились в прокуратуру с жалобой на мошеннические действия этих лиц", – рассказал Сторожук.



По его словам обманутые участники митинга преимущественно пожилые женщины, которые приехали в Киев из других городов Украины.



"Эти представители общественности поверили людям, которых правоохранительные органы задержали за то, что они обманули несколько десятков бизнесменов. И в результате сами пострадали от действий мошенников", – отметил заместитель Луценко.



По его словам, заявления указанных граждан будут приобщены к делу.